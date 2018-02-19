В клипе Шнурова снимется звезда фильма «Лед»

Какой трек станет основой - пока неизвестно, пишет Neva.today. Зато обнаружились другие интересные подробности.

Во-первых, в съемках видео примет участие восходящая звезда российского кинематографа Александр Петров - исполнитель главных ролей в фильмах "Гоголь", "Лед", "Притяжение".

Во-вторых, режиссером будущего клипа выступит Илья Найшуллер, автор таких видео "Ленинграда", как "Кольщик и "Вояж". Обе записи набрали миллионы просмотров на Youtube уже в первые часы своего появления в Сети. Позже "Кольщик" был признан UK Music Video Awards победителем в номинации "Лучшие визуальные эффекты", а также выиграл в двух номинациях на фестивале Berlin Music Video Awards.