БГ стал немного «Раммштайном»

«Всем, кто хотел прийти на украинские концерты Аквариума в декабре 2018.



К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернёмся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь», - говорится в соцсетях артиста.

