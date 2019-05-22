БГ стал немного «Раммштайном»

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Борис Гребенщиков выпустил в свет видеоклип на песню «Баста Раста».

Премьера ролика, снятого режиссером Максимом Исаевым, состоялась на YouTube-канале музыканта.

Съемки клипа прошли 9 мая на площадке «Порох». В качестве антуража видео были использованы декорации спектакля «Фауст 3.0» Ника Хамова и инженерного театра АХЕ.

Борис Гребенщиков
Борис Гребенщиков

Актеры театра стали героями видео наряду с музыкантами группы «Аквариум» и самим Борисом Гребенщиковым. Эстетика клипа отсылает к Rammstein, а большинство фраз песни на фоне перегруженных гитар и гулких барабанов Гребенщиков произносит речитативом.

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