БГ стал немного «Раммштайном»

Премьера ролика, снятого режиссером Максимом Исаевым, состоялась на YouTube-канале музыканта.
Съемки клипа прошли 9 мая на площадке «Порох». В качестве антуража видео были использованы декорации спектакля «Фауст 3.0» Ника Хамова и инженерного театра АХЕ.
Актеры театра стали героями видео наряду с музыкантами группы «Аквариум» и самим Борисом Гребенщиковым. Эстетика клипа отсылает к Rammstein, а большинство фраз песни на фоне перегруженных гитар и гулких барабанов Гребенщиков произносит речитативом.
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