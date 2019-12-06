Об лицо Билли Айлиш затушили окурки

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Билли Айлиш выпустила клип на песню «Xanny» из своего дебютного альбома «When We All Fall Aslepp, Where Do We Go?» (смотреть клип).

По сюжету видео певица сидит на скамейке и поет, но потом какие-то невидимые люди начинают обкуривать ее сигаретным дымом и тушить об лицо окурки, при этом Билли продолжает исполнять песню, превозмогая боль. Клип завершается весь в дыму.

Режиссером ролика стала сама Айлиш, о чем сообщила своим подписчикам в инстаграме. Минималистичность клипа соответствует минималистичности самой баллады, практически без участия музыкальных инструментов.

Billie Eilish
Billie Eilish

Всего за сутки клип набрал почти 9 млн просмотров.

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