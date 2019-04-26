Певица Дэя спела про фантастическое «Время»

В клипе певица предстанет в необычном фантастическом облике. В кадре неумолимый «космический» ход времени – словно могучая река, фантастические картины, рождённые воображением и островки реального мира. И в этом сумасшедшем непостижимом движении всё меньше места простым человеческим чувствам…



Дэя на съемках клипа

Клип «Время», это, несомненно – интрига, где глубокий смысл сочетается с ультрасовременным пульсирующим, нервным звучанием и ярким, образным, эмоциональным видеорядом, - сообщается в пресс-релизе.

Воплощение столь интересной и ёмкой идеи на экране потребовало слаженной творческой работы большой команды профессионалов и, конечно – напряжённой эмоциональной работы самой певицы.

Режиссёром этого необычного проекта была выбрана Мелисса Фокс, известная по клипам групп “Louna”, “LaScala” и “Aspen”.



Дэя

Постановочные съёмки с использованием световых спецэффектов и видеоинсталляций в павильоне сочетались с натурными съёмками в «лабиринтах мегаполиса» – на столичных улицах и в метро, что придало сюжетной линии особую визуальную и смысловую выразительность.

Релиз клипа «Время» запланирован на конец мая, а пока творческая группа работает над монтажом, который скоро смогут увидеть все любители современной музыки.