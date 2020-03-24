The Weeknd показал последний клип трэш-трилогии

Ролик начинается с того же момента, на котором закончилось предыдущее видео музыканта – «After Hours». Weeknd входит с ножом в руках в лифт с двумя женщинами. Дальше зритель видит, как молодая девушка с изрезанным лицом убегает по ночным улицам от своего преследователя. В конце концов она вбегает в полный народа клуб, заходит в подсобное помещение, разживается топором и сносит голову злодею, после чего весело танцует с головой The Weeknd в руках.

Главную женскую роль в клипе сыграла модель Зайна Миучча, снял всю трилогию (включая «Blinding Lights») режиссер Антон Тамми.



The Weeknd

Трек вошел в выпущенный на днях студийный альбом After Hours.