Люся Чеботина спела «Абьюз» и пообещала прийти в гости с питоном

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Лето Люся Чеботина открыла треком «Целуй меня», а закрывает песней про абьюз. Живая премьера нового хита прошла на «Авторадио», где певица также высказалась про токсичные отношения, призналась в любви к Киркорову и удивилась слухам о себе.

На создание трека «Абьюз» певицу вдохновил сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой в главной роли, призналась она в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Живая премьера нового трека Чеботиной прошла на «Авторадио»
Живая премьера нового трека Чеботиной прошла на «Авторадио»

«Мне он очень понравился, каждую сцену там можно разбирать на цитаты. Меня вдохновил сериал, и я вижу, что действительно многие девчонки страдают от абьюза. Но если бы у меня были абьюзивные отношения, то абьюзером в них была бы скорее я», – заявила Люся Чеботина.

Live-премьеру «Абьюза» она устроила прямо в студии «Мурзилок». Теперь можно и в отрыв уйти, пока лето не закончилось, заявила Люся ведущим шоу. Впереди – целая неделя августа, так что писать сочинение на тему «Как я провел лето» еще рано.

«И за неделю можно прожить целую жизнь. Я на это очень сильно рассчитываю, – поделилась Чеботина. – Много интересного было летом – концерты, классные съемки... А вечеринок по факту не было! Надо это исправлять. Я молодая, мне еще хочется движухи, приключений, на пляже полежать всегда успею».

Люся Чеботина спела про абьюз
Люся Чеботина спела про абьюз

Творческой движухи этим летом Люсе с лихвой хватило. Началось все со съемок клипа «Целуй меня» в Дубае. Жара плюс 50, обливались водой, бегали охладиться в помещении, как выдержала съемочная группа, трудно представить, пожаловалась певица. Это в клипе все великолепно – кабриолет, солнце, коктейли.

«Когда в короткой юбке садишься на очень горячее кожаное сиденье в машине, это тот еще челлендж, девочки поймут», – добавила Чеботина.

«Шпритц-апероль», который мелькает в клипе, недавно назвали самым популярным коктейлем у россиян. Но в реальной жизни Люся Чеботина предпочитает летом не горячительные напитки, а холодный айс-латте.

«Я не люблю алкоголь, мне вообще не нравится состояние опьянения. Даже легкое, когда чуть-чуть шампанское ударило в голову. Коктейльчики я могу попробовать разные, но не в больших количествах», – рассказала она ведущим «Авторадио».

Люся Чеботина устала опровергать слухи о себе
Люся Чеботина устала опровергать слухи о себе

Пример кумира может повлиять на вкусы поклонников и даже на продажи апероля в России, но кто вдохновлял саму Люсю на пути к успеху? Как оказалось, есть такая звезда, которая светит ей до сих пор.

«Я сходила с ума и сейчас схожу от песен Филиппа Киркорова. Особенно: «Зайка моя, я твой зайчик», – напела Чеботина. – Филипп об этом знает».

О своих планах и вкусах артистка всегда говорит откровенно, но это не мешает журналистам выдумывать про нее удивительные вещи. Например, что она собирается открыть ресторан, где в меню будут блины «Солнце Монако» и яичница «Плакал Голливуд». Или что у нее в райдере указан то ли удав, то ли питон.

В следующий раз приду в гости с питоном, пошутила Люся Чеботина
В следующий раз приду в гости с питоном, пошутила Люся Чеботина

«Откуда люди берут эту информацию?! Я даже устала уже что-то опровергать. Какой ресторан?! Я поесть не успеваю. Это какой-то пранк или шутка. Если в следующий раз приду к вам в гости с питоном, не удивляйтесь, назовете его в честь меня – Люся», – пошутила певица в эфире «Авторадио».

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