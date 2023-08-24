Люся Чеботина спела «Абьюз» и пообещала прийти в гости с питоном

На создание трека «Абьюз» певицу вдохновил сериал «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой в главной роли, призналась она в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».



Живая премьера нового трека Чеботиной прошла на «Авторадио»

«Мне он очень понравился, каждую сцену там можно разбирать на цитаты. Меня вдохновил сериал, и я вижу, что действительно многие девчонки страдают от абьюза. Но если бы у меня были абьюзивные отношения, то абьюзером в них была бы скорее я», – заявила Люся Чеботина.

Live-премьеру «Абьюза» она устроила прямо в студии «Мурзилок». Теперь можно и в отрыв уйти, пока лето не закончилось, заявила Люся ведущим шоу. Впереди – целая неделя августа, так что писать сочинение на тему «Как я провел лето» еще рано.

«И за неделю можно прожить целую жизнь. Я на это очень сильно рассчитываю, – поделилась Чеботина. – Много интересного было летом – концерты, классные съемки... А вечеринок по факту не было! Надо это исправлять. Я молодая, мне еще хочется движухи, приключений, на пляже полежать всегда успею».



Люся Чеботина спела про абьюз

Творческой движухи этим летом Люсе с лихвой хватило. Началось все со съемок клипа «Целуй меня» в Дубае. Жара плюс 50, обливались водой, бегали охладиться в помещении, как выдержала съемочная группа, трудно представить, пожаловалась певица. Это в клипе все великолепно – кабриолет, солнце, коктейли.

«Когда в короткой юбке садишься на очень горячее кожаное сиденье в машине, это тот еще челлендж, девочки поймут», – добавила Чеботина.

«Шпритц-апероль», который мелькает в клипе, недавно назвали самым популярным коктейлем у россиян. Но в реальной жизни Люся Чеботина предпочитает летом не горячительные напитки, а холодный айс-латте.

«Я не люблю алкоголь, мне вообще не нравится состояние опьянения. Даже легкое, когда чуть-чуть шампанское ударило в голову. Коктейльчики я могу попробовать разные, но не в больших количествах», – рассказала она ведущим «Авторадио».



Люся Чеботина устала опровергать слухи о себе

Пример кумира может повлиять на вкусы поклонников и даже на продажи апероля в России, но кто вдохновлял саму Люсю на пути к успеху? Как оказалось, есть такая звезда, которая светит ей до сих пор.

«Я сходила с ума и сейчас схожу от песен Филиппа Киркорова. Особенно: «Зайка моя, я твой зайчик», – напела Чеботина. – Филипп об этом знает».

О своих планах и вкусах артистка всегда говорит откровенно, но это не мешает журналистам выдумывать про нее удивительные вещи. Например, что она собирается открыть ресторан, где в меню будут блины «Солнце Монако» и яичница «Плакал Голливуд». Или что у нее в райдере указан то ли удав, то ли питон.



В следующий раз приду в гости с питоном, пошутила Люся Чеботина

«Откуда люди берут эту информацию?! Я даже устала уже что-то опровергать. Какой ресторан?! Я поесть не успеваю. Это какой-то пранк или шутка. Если в следующий раз приду к вам в гости с питоном, не удивляйтесь, назовете его в честь меня – Люся», – пошутила певица в эфире «Авторадио».