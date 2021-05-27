Моргенштерн предстал в роли дилера мексиканского картеля

Режиссером клипа «Pablo» стал Александр Романов, снявший для артиста такие клипы, как «Дуло», «Show» и «Cristal&Moёт». В новом видео Алишер предстал в образе успешного наркодилера, работающего на мексиканский картель. Он возит мешками наркотики, забирает наличность, а в качестве бонуса к «товару» предлагает им свою пластинку «Million Dollar: Happiness».

«Устал уже придумывать подписи о том как e*у всё и вся. Хорошо что про этот клип даже говорить ничего не надо»? - иронично прокомментировал выход клипа Моргенштерн.



Morgenshtern

Альбом «Million Dollar: Happiness» сейчас возглавляет российский чарт Apple Music.