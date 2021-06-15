Моргенштерн сыграл Пушкина в клипе «Aristocrat»

В клипе Александра Романова намешано всего: дворянская усадьба Архангельское, предложение ее покупки и засыпание «графини» долларами, школа минета с Алишером Моргенштерном в качестве педагога, он же в образе поэта Александра Сергеевича Пушкина с непременным дуэльным пистолетом в руках...

Купается рэпер исключительно в золотой ванне и в присутствии красоток-учениц. Ну и особенной ягодкой на блюдце стала сцена тушения окурка об тарелку «Премии Муз-ТВ», как напоминание о недавнем скандале с неприсуждением Моргенштерну звания лучшего исполнителя года.



Morgenshtern

«Ребят, можете больше не снимать клипы, лучше уже не будет. Моргенштерн опять учит наших русских женщин каким-то гадостям смотреть онлайн. Романов, когда мы уже вытащим наши пипирки из индустрии?», - иронизирует Моргенштерн в соцсетях.