На аукционе продадут письмо Леннона к Маккартни

На трех страницах печатного послания с рукописными пометками Леннон критикует Маккартни за большое интервью, которое тот дал изданию Melody Maker в ноябре 1971 года. В беседе с журналистами Маккартни, в частности, говорил о конфликтах в группе и распределении прибыли между музыкантами. Разговор состоялся через год после распада The Beatles.



The Beatles

В письме Леннон предлагает Маккартни встретиться без адвокатов. Он также обвиняет бывшего коллегу в скупке акций другой звукозаписывающей компании. Эксперты рассчитывают, что стартовая цена лота составит не менее 30 тысяч долларов.