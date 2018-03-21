Андрей Макаревич показал «Либо это, либо то»

— Эта песня появилась лет пять назад, я не собирался снимать для нее клип. А месяц назад один мой товарищ, которому она очень нравится, решил сделать мне подарок - пригласил в качестве продюсера Ромарио, мне вообще ничего не сказал. Ромарио нашел молодых достойных ребят, они все придумали и сняли. Мое участие ограничилось небольшим съемочным эпизодом. Так что кроме «Всем спасибо!» мне сказать практически нечего, - прокомментировал музыкант новую видеоработу.

Клип снят в феврале 2018 года.