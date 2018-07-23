Фильм с Lady Gaga покажут на Венецианском кинофестивале

Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на IndieWire Мировая премьера ленты состоится 31 августа на 75-м Венецианском кинофестивале вне конкурса. Сам киносмотр откроется 29 августа картиной Дэмьена Шазелла «Первый человек».



Леди Гага

«Звезда родилась» стала дебютным режиссерским проектом для Купера и дебютным полнометражным фильмом для исполнительницы главной роли, певицы и актрисы Леди Гаги. До этого Леди Гага снималась в телесериале «Американская история ужасов».

Эксперты предполагают, что «Звезда родилась» будет серьезным конкурентом в борьбе за «Оскар» — главную кинонаграду Голливуда.