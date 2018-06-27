«Мумий Тролль» показал видео «Милота. Live from Ural»

Во время концерта Илья Лагутенко со сцены предупредил зрителей, что песню «Милота» они услышат дважды – второй раз она будет сыграна специально «на камеру». Видео, получившее название «Милота. Live from Ural» снято екатеринбургской командой HotPixel Media и стало вторым «лайвом» на песни альбома Мумий Тролль ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД: на одном из столичных концертов было снято концертное видео «Отв.за Романтику – live from Moscow».

Напомним, на песню «Милота» существует и клип, премьера которого состоялась 8 марта 2018 года.