«Мумий Тролль» показал видео «Милота. Live from Ural»

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Группа Мумий Тролль представляет концертное видео на песню «Милота», снятое на одном из весенних концертов.

Во время концерта Илья Лагутенко со сцены предупредил зрителей, что песню «Милота» они услышат дважды – второй раз она будет сыграна специально «на камеру». Видео, получившее название «Милота. Live from Ural» снято екатеринбургской командой HotPixel Media и стало вторым «лайвом» на песни альбома Мумий Тролль ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД: на одном из столичных концертов было снято концертное видео «Отв.за Романтику – live from Moscow».

Напомним, на песню «Милота» существует и клип, премьера которого состоялась 8 марта 2018 года.

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