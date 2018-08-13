Священник требует запретить клип Лободы

Шевченко назвал клип абсолютно заурядным по тексту, музыке и видеоряду, пишет РИА Новости.

"То есть, мягко говоря, это далеко не Desрасito", — подчеркнул автор ролика.



Светлана Лобода

Но, несмотря на заурядность клипа, батюшка считает, что ролик нужно запретить в России, так как там есть пропаганда гомосексуализма и суицида, а при маркировке "ноль плюс" это могут увидеть дети. В частности, в нем сняты целующиеся мужчины, попытка девушки покончить с собой и поцелуй Лободы с женщиной.

Певица и ее продюсер издеваются над зрителями, заключил Шевченко.

На текущий момент клип SuperSTAR, опубликованный 6 августа, собрал пять с половиной миллионов просмотров. В описании к видеоролику появилось возрастное ограничение "18 плюс". В ролике певица уточняет, что в мире живут три миллиарда женщин, красивых и очень красивых, но все они одиноки, и ее задача — дать этим женщинам шанс, открыть им глаза и сделать их счастливыми.