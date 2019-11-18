Английская Национальная Опера: Жёсткая сатира весёлого мюзикла «Микадо»

Созданная в 1885 году оперетта находится сейчас в середине пути к своему 800-ому представлению. Больше ста лет назад этим произведением восхищались Сергей Дягилев и Игорь Стравинский.

«Микадо» - находка для режиссеров. Абсурдность, условность «японского» колорита, лиричность, но в то же время ее злободневность, тонкий, поистине английский специфичный юмор, часто выраженный в эксцентричной форме, позволяет трактовать эту оперетту как кому угодно, наполняя ее содержание актуальным, соответствующим времени комментариями, близкими и понятными именно тому зрителю, который находится сейчас в зале.

Английский зритель, мне кажется, ждет этой адаптации, хотя список упоминаемых личностей не очень-то меняется. Это члены королевской семьи и сама Королева, парламентарии, отдельные эксцентричные политики и, само собой, премьер-министр. В этот раз предметом насмешки стал блондин с взъерошенными волосами, с его неискоренимым цинизмом и страстным желанием, который вопреки логике, критике, разрыву с сестрой и братом, который в знак протеста против политики брата, сложил с себя пост министра, ведет страну к катастрофе...

Еще в начале XX века английский философ и критик Гилберт Кит Честертон сказал: «Гилберт обнажил все язвы современной Англии так, что они буквально кровоточат». Истинная правда! Кровоточат! И сто лет спустя!

Возрожденная Элейн Тайлер-Холл (Elaine Tyler-Hall) постановка комфортно чувствует себя в 30-х годах, запомнившихся англичанам высоким уровнем жизни, в «Японии», а именно - в великолепном гранд-отеле, роскошном и белоснежном, обитатели которого, как гости, так и служащие, одеты в изысканные костюмы дизайнера Сью Блэйн исключительно черно-белых тонов. Декорации Стефанос Лазаридис ослепляют белизной и роскошью.

Сын императора Микадо, принц и наследник, сбегает из дворца, желая избежать брака с Катишей, стареющей дамой из императорского окружения. Переодевшись, под именем Нанки Пуу, он покидает родные стены. Во время странствий молодой человек встречает красавицу Юм-Юм, благовоспитанную воспитанницу типичной частной английской школы. Молодые люди влюбляются, но девушка обручена со своим опекуном, сделавшего головокружительную карьеру от портного до Великого Палача. Поскольку служить с бывшим портным никто из приличного общества не желает, все посты прихватил себе лорд Пух-Бах, на чью долю и пришлась вся сатира, предназначенная ныне здравствующему премьер-министру.



Сорайя Мафи в роли Юм-Юм

Сюжет оперетты развивается вокруг нелепых комбинаций, любовных интриг, коррупции и взяток в вымышленном городе, что делает ее актуальной и поныне. Но мюзикл заканчивается, будем считать, счастливо для всех. Палач женится на стареющей и богатой Катише. Император Микадо, которого с почестями чествуют «народ», воссоединяется со своим сыном Нанки-Пуу, объявляет его наследником и знакомится с его молодой и красивой женой.

Музыка Салливена жизнерадостна, изобретательна. Оркестр под управлением Криса Хопкинса (Chris Hopkins) виртуозно исполнил как вдумчивые и серьёзные мелодии, так и пафосно-иронические.

Ричард Сюарт (Richard Suart) в роли Главного палача с натурой трусоватого бывшего портного - шедевр перевоплощения. Баритон Эндрю Шоа (Adrew Shore) – лорд Все Остальное (один человек в 20 различных должностных лицах) был по-английски специфичен и очень узнаваем.



John Tomlinson (Микадо)

Английский бас сэр Джон Томлинсон (Sir John Tomlinson) как Микадо, появляется только во второй половине этого двух с половиной часового шоу, но он прекрасно запечатлел надменного императора.



Elgan Llŷr Thomas (Нанки-Пу)

Главные роли исполняют молодые таланта Английской Национальной оперы - победители конкурса Harewood Artists. Оба певца заслуживают внимания: тенор Элган Ллир Томас (Elgan Llyr Thomas) в полосатом школьном пиджаке и с тромбоном очень хорош, легок и лиричен как несчастный Нанки-Пу. Сопрано Сорайя Мафи (Soraya Mafi) безукоризненно спела свою роль Юм-Юм.



Yvonne Howard (Катиша) и Soraya Mafi (Юм-Юм)

Катиша – меццо-сопрано Ивон Ховард (Yyonne Howard), сияющую внешность которой не удалось скрыть под нарочито непривлекательным образом воинствующей старой девы, и пела прекрасно, и играла замечательно.

Английская «Япония» и ее император Микадо – это, что поселилось в моей памяти, кажется, навсегда. Хореография Антони ван Лааст (Anthony van Laast) – оригинальна, в постановке - масса милых приколов и шуток! «Микадо» - это такая яркая, безупречная жемчужинка, созданная замечательным режиссером Джонатаном Миллером (Jonathan Miller).

Людмила ЯБЛОКОВА

Фото: Genevieve Girling