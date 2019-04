Мадонна споет на конкурсе «Евровидение 2019»

Гонорар ей выплатит израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс, передает издание "Известия".



Мадонна

Адамс решил пригласить Мадонну, когда получил предложение от Израильской корпорации телерадиовещания (IPBC) стать партнером конкурса. Изначально певица хотела спеть песню с политическим содержанием, но «Евровидение» решило не идти на такой риск.

Согласно источнику ynetnews.com, за последние два дня был достигнут значительный прогресс в переговорах между представителями Адамса и руководством Мадонны. «Ожидается, что она подпишет контракт в ближайшие дни», - сказал источник.

«Мы ведем круглосуточные переговоры с людьми Мадонны», - сказал Дэнни Бен Наим, генеральный директор и владелец группы COMTEK, которая часто сотрудничает с Адамсом по бизнес-проектам.

Адамс, еврейский миллиардер, совершивший алию в Израиль из Канады в 2015 году, считается одним из самых щедрых благотворителей и доноров Израиля.

«Адамс считает, что участие такого артиста, как Мадонна, в шоу этого года значительно увеличит освещение и освещение в СМИ самого Евровидения и соответствующих событий… а также замечательных людей и красоты Государства Израиль», сказал Бен Наим.

Международный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию будет представлять Сергей Лазарев, которому уже пророчат второе место. Певец едет на конкурс уже во второй раз: в 2015 году, будучи выбранным ВГТРК в качестве представителя нашей страны, он занял третье место с песней You Are the Only One.