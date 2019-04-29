МакSим впервые рассказала о своем состоянии после аварии

По словам Соколовой, из-за удара головой артистка ненадолго потеряла память, но сейчас идет на поправку. В настоящий момент ее состояние — средней тяжести.

— Становится чуть легче, приходит осознание произошедшего, начинает вспоминать какие-то фрагменты. Боль еще держится, голова очень болит, держится температура, — приводит слова Соколовой РИА «Новости».



МакSим после ДТП

В интервью телеканалу «Звезда» представительница артистки заявила, что в ближайшие дни МакSим планируют перевезти в Москву из-за рубежа. Где именно сейчас находится певица, не уточняется.

Сама МакSим благодарит за свое спасение ремни безопасности.

— Слава богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось — рассказала она «Стархиту». — Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Потом водитель рассказал, как авто закрутило и мы чудом не оказались в кювете.



МакSим после ДТП

Певице предписан строгий постельный режим до середины мая.

— Только в клинике осознала, как тело буквально ломит, — рассказывает МакSим. — Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит. Стараюсь соблюдать все предписания докторов и поскорее снова вернуться в строй. Безумно обидно, что подвела столько людей — поклонников, организаторов концертов, команду: в Москве должны были пройти съемки клипа «Абонент недоступен». Очень переживаю по этому поводу. Все запланированные выступления обязательно состоятся, но, к сожалению, чуть позже.