На Лободу подали в суд за постоянные опоздания

Организаторы европейского тура Светланы Лободы пытаются взыскать с певицы десятки тысяч евро за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери. Как пишет "Стархит", холдинг Berin Iglesias Art уже обратился в суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

Как пояснили в компании, во время гастролей Лобода систематически опаздывала на концерты на час и более, вынуждая их тем самым переплачивать за аренду залов и автомобилей. Просьбы следовать графику не увенчались успехом, как и попытки мирно взыскать с неё неустойку.



Светлана Лобода

— Ущерб составил десятки тысяч евро. Не говоря уже об оскорблениях и попытках испортить наш имидж. Так как мирно урегулировать конфликт не получилось, адекватной реакции не последовало ни от юристов, ни от менеджмента, мы приняли решение обратиться в суд, чтобы взыскать убытки, — рассказал представитель холдинга.

Помимо всего прочего, Berin Iglesias Art внесла певицу и её представителей в чёрный список, а также отменила запланированное на лето шоу Лободы в Монако. За данное выступление, к слову, артистка уже получила аванс, который она теперь также обязана вернуть.