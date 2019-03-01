Ольга Бузова простилась с подлецами и мудаками

В ролике артистка использовала кадры из фильма «Любовницы», в котором снялись Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Юрий Стоянов, Роман Маякин, Мария Шалаева, Лиза Арзамасова и другие. По словам Бузовой, этим клипом она прощается «не только с зимой, но и со всеми подлецами».
Сегодня вышел мой новый клип на песню «Эгоистка». Знаю, что многие очень любят этот трек, и просят меня петь его на концертах. Но я решила сделать вам подарок, и выпустить клип на неё в конце этой холодной зимы, чтобы мы попрощались не только с зимой, но и со всеми подлецами. Песня «Эгоистка» понравилась очень режиссёру и продюсерам фильма «Любовницы», и мы решили совместно с ними сделать коллаборацию. Трек стал саундтреком этой киноповести о любовницах, жёнах и мудаках-мужьях, которые без зазрения совести изменяют своим женщинам. Клип можно уже посмотреть на моем официальном ютуб канале... Девочки, кидайте подлецов резко, и любите себя!
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