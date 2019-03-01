Ольга Бузова простилась с подлецами и мудаками

«Вот и настал самый долгожданный день - 5 октября. Я ждала его несколько месяцев, чтобы показать вам свой новый, второй альбом «Принимай меня». Я нервничаю очень...Я не смогла уснуть от волнения, ведь для меня это новый этап в жизни, новая ступень. Это новая музыка. Такой вы меня еще не слышали!...