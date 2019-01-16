В аэропорту Шереметьево ответили на претензии Лободы

Электрокар аэропорта Шереметьево уехал без певицы Светланы Лободы, чтобы не задерживать остальных VIP-пассажиров рейса, ей предлагали подождать следующей машины пару минут, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее СМИ сообщили, что Лобода устроила скандал в аэропорту, из-за того что сотрудники воздушной гавани не доставили ее в VIP-зал.



Светлана Лобода

Как сообщила РИА Новости пресс-служба аэропорта, VIP-электрокар с другими пассажирами, чтобы их не задерживать, отправился к кабинам погранконтроля в 19.10.24 мск, пока Светлана Лобода ждала няню своего ребенка.

"В этой связи агент по встрече предложил подождать пару минут до прибытия электромобиля для комфортного перемещения пассажирки Лободы С., ребенка и сопровождающего лица. В 19.10.42 пассажирка С. Лобода отказалась от ожидания электромобиля и пешком в сопровождении агента направилась к кабинам паспортного контроля", — добавили в компании.