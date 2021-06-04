Morgenshtern стал баскетболистом в клипе «Olala»

Рэпер Morgenshtern выпустил новый клип «Olala» на песню из альбома «Million dollar: Business», где предстал в образе баскетболиста (смотреть клип).ПопКлипыАлишер Моргенштерн в клипе режиссера Александра Романова предстал в образе звёздного баскетболиста с усами, играющего за чикагскую команду Bulls. «Моргенштерн, ты когда нас отпустишь? Клипы же не только тебе нужны», - иронизирует режиссер Романов, снявший все последние клипы артисту. MorgenshternБыстрый поиск: Morgenshtern Добавить комментарий
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