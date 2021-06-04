Morgenshtern стал баскетболистом в клипе «Olala»

Защита попросила суд не использовать крайнюю меру, предусмотренную КоАПом, в виде приостановления деятельности ИП рэпера. Сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет "настаивать на правосудии". Кроме того, он сообщил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). "Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13...

Защита попросила суд не использовать крайнюю меру, предусмотренную КоАПом, в виде приостановления деятельности ИП рэпера. Сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет "настаивать на правосудии". Кроме того, он сообщил, что в обеих композициях строки со словами о запрещенных веществах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев). "Суд признал Валеева виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13...

Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, клинок был сломан, а трость возвращена музыканту. "Мой доверитель во время личного досмотра в Зюзинском суде сам показал, что внутри его сувенирной трости находится не заточенный сувенирный клинок, который ему сломали, но трость вернули", - сказал юрист. Он не уточнил, кто сломал клинок рэпера. Morgenshtern В Зюзинском суде в четверг в отношении Моргенштерна рассматривается административное дело о пропаганде наркотических средств в его...

Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, клинок был сломан, а трость возвращена музыканту. "Мой доверитель во время личного досмотра в Зюзинском суде сам показал, что внутри его сувенирной трости находится не заточенный сувенирный клинок, который ему сломали, но трость вернули", - сказал юрист. Он не уточнил, кто сломал клинок рэпера. Morgenshtern В Зюзинском суде в четверг в отношении Моргенштерна рассматривается административное дело о пропаганде наркотических средств в его...

Рэпер Моргенштерн выпустил пятый студийный альбом «Million Dollar: Business», который стал продолжением альбома «Million Dollar: Happiness», выпущенного буквально неделю назад (слушать альбом).