Ваня Дмитриенко показал «Дыши» с дочкой Сергея Жукова

Песня вошла в саундтрек сериала «Плакса», показ которого стартовал в онлайн-кинотеатре Wink. Вместе с песней «Дыши» был выпущен видеоклип на нее, в котором вместе с Ваней Дмитриенко сыграла другая героиня «Плаксы» - дочь лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова Ника Жукова.

По сюжету сериала Ника собирает музыкальную группу, в которой играет Ваня Дмитриенко. А в клипе они с Ваней обнимаются на берегу моря, делают романтичные фотографии и смотрят их вместе.



Ваня Дмитриенко

Сама Ника Жукова в день премьеры сериала тоже выпустила новую песню из саундтрека «Плаксы» – композицию «Мои слезы, моя печаль». Обе песни были изданы на лейбле Zion Music.