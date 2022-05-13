Юлия Савичева: Запустила свой влог и выпущу в этом году альбом!

В композиции идет речь о майском дожде, который тщетно караулит влюблённых, чтобы потушить огонь в их сердцах. А на днях в качестве весеннего сюрприза вышла акустическая версия песни. В эфире Радио Romantika певица поделилась, как встретили песню фанаты.



Юлия Савичева

«Песня классная, хочется улыбаться с первых нот. Она позитивная, людям очень нравится. Также им нравится, что я экспериментирую со звуком, с какой-то новой подачей, хотя при этом остаюсь собой. Искренность и романтичность – она всегда со мной и никуда не денется».

Песня родилась в результате сотрудничества с молодыми ребятами-музыкантами из Беларуси. Автором музыки выступил Савелий Силява, а слов - Алексей Мишутин.

«Я всегда открыта для сотрудничества, хотя поначалу все, что они присылали, мне не нравилось. Но при этом я услышала в них что-то особенное - и в текстах, и в мелодике. Это было что-то свежее и новое. В итоге я сама обозначила им, что примерно мне хотелось бы получить. И вдруг они присылают мне «Майский дождь». Припев сразу понравился, тронула и трогательность в куплетах, какая-то наивность детская, которая всегда со мной. Так что они угадали!»

Певица поделилась, что уже работает над новой песней, которая выйдет в конце августа. Название песни артистка пока держит в секрете. В планах Юлии также выпуск нового EP-альбома.

«Мы его обязательно будем делать в этом году, возможно успеем в этом же году и выпустить. Но его содержание до конца не определено. Кто знает, может быть, там будут песни и о несчастливой любви. Мы, творческие люди, такие переменчивые».





Она также обрадовала всех радиослушателей тем, что на своей страничке ВКонтакте теперь будет выпускать «VLOG: такая, какая есть». Это будет серия видео выпусков о Юлии за кулисами, снятых в режиме реального времени. Первый выпуск вышел 11 мая, где она, в частности, показала, как готовилась к съемкам в проекте «Двое на миллион» с Клавой Кокой. Подобные реалити-шоу о буднях артистки будут теперь выходить еженедельно.



Юлия Савичева

Юлия также поделилась другими планами. Она, как и многие другие артисты, надеется, что этим летом будут работать различные open air, где она сможет исполнять любимые песни и вживую общаться с поклонниками. А самое главное событие, которое Савичева точно не обойдет стороной, это предстоящее день рождения дочери Ани.

«Планы на лето? Здорово отпраздновать день рождения моей Ани. 14 июля ей исполнится 5 лет».

В эфире Радио Romantika Юлия призналась, что дочка увлекается и маминым творчеством, смотрит все ее клипы, с удовольствием танцует и даже поет их вместе с ней, а главный кумир дочери - Майкл Джексон.

«Это просто любовь сейчас. Она ему и подражает, пытается выучить его движения. Я помню, что я сама в детстве была такая же, только началось у меня это не в 4 года, а попозже - в 7-8 лет. Я тоже подражала Майклу Джексону, есть даже танец, отснятый на камеру, где я танцую все его движения. С Аней был забавный момент, когда дочка увидела клип Майкла Джексона по телевизору, она стояла и смотрела его как заворожённая. Затем был следующий вопрос: «Мама, а что это за красивая тетя?». Я говорю: «Это не тетя, это дядя – Майкл Джексон». – «Мама, я его люблю». - И всё, потом мы целый час или даже полтора смотрели клипы Майкла Джексона. Она постоянно спрашивала у меня: «Мама, а ты можешь меня с ним познакомить?» - «Нет, доченька, не могу. Я бы и сама хотела, но его с нами нет уже, к сожалению».