Александр Ф Скляр выпускает альбом песен Высоцкого

Александр Ф Скляр рассказал о своей первой встрече с Владимиром Высоцким и о влиянии артиста на его собственное творчество.

«Однажды я спешил в школу. Мне надо было проехать несколько остановок на автобусе. Выскочил из автобуса и побежал, там было метров триста наверное до школы от ближайшей остановки автобуса. И буквально вот влетел (наверное, это было классе во втором-третьем), - врезался в фигуру человека. Как я потом уже понял, это был Владимир Высоцкий, который там прогуливался», - поделился с НСН Александр Ф Скляр.



Александр Ф. Скляр

Артист также рассказал как музыка Высоцкого сопровождала его на протяжении творческого пути:

«Высоцкий был очень специфическим, очень специальным, и, конечно, гораздо более близким к рок-н-роллу - если мы понимаем под рок-н-роллом начальный, живой, так сказать, первый рок-н-ролл, который, собственно, шел против эстрады», - добавил он.

Новый альбом Александра Ф Скляра и группы Ва-Банкъ приурочен к двойному юбилею - в 2018 году Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет, а Александр Ф Скляр отпразднует своё 60-летие.