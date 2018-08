Ariana Grande — Sweetener

CD. Republic, 17.08.2018

Жанр: поп, r’n’b.

Для его записи привлекли целую армию самых высокооплачиваемых профи в мире шоу-биза: Pharrell Williams, Max Martin, Scooter Braun, Savan Kotecha, Ilya, Tommy Brown. То есть одна половина альбома сделана по сути Фарреллом Уильямсом, а другая — Максом Мартином. А для дуэтов привлекли еще и Никки Минаж с Мисси Эллиотт. Гулять так гулять!

Не повзрослеть Ариане было сложно — на ее долю выпал трагический взрыв на концерте в Манчестере, 23 трупа и 500 раненых, это не каждому доведется испытать. После того теракта Ариана стала принимать участие в акциях против свободной продажи оружия, и вообще сильно изменилась. Не зафиксировать это на новом альбоме было просто невозможно. Но и отказаться от прежнего конфетно-букетного секси образа тоже невозможно. От этого альбом производит порой впечатление перепаханного бороздами поля — вот девушка весело поет про любовника, высасывающего из ее лона сок, а вот она же про отсутствие слез, чтобы рыдать.

С музыкой та же история. Крепких треков тут достаточно, чтобы считать альбом удачным. Но они чередуются с такими, от которых только зевать хочется. И Уильямс, и Мартин умело нашпиговали песни модными фишечками вроде африканской перкуссии, раскладывающимися как этажерка многоголосиями или хроматическими посвистываниями с неочевидными глиссандами. Особенно хорош смелый дуэт с Никки Минаж The Light Is Coming. Вторая же часть альбома заметно проседает, и включение невнятных Better Off или Pete Davidson кажется загадочным фактом с учетом аж 15 треков альбома.

В этом альбоме Ариана Гранде на удивление редко показывает свой голос. В дуэтах конкуренция еще заставляет ее петь, но большинство песен рассчитано будто на вялые покачивания бедрами перед микрофоном, из меланхоличного субтона Гранде не уходит даже в припевах.

Вряд ли Sweetener станет культовым альбомом, но несколько треков из него наверняка задержится в плейлисте любого подростка. Этим он и ценен.

Оценка: 8 из 10.

Гуру КЕН