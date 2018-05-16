Децл жалеет, что стал заниматься музыкой

Так артист ответил на вопрос в интервью The Flow о том, что бы он поменял в своей музыкальной карьере, пишет Lenta.ru.



Децл

«Я бы не начинал заниматься музыкой. Пошел бы в училище при Министерстве иностранных дел, языки бы подучил. Если бы мне тогда сказали, что все будет вот так, как сегодня, я бы ответил: "Пап, сорри, не дари мне треки на день рождения"», — признался Децл.

Кирилл Толмацкий учился в Швейцарии, окончил в Москве British International School. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.