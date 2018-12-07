Лобода привезла дочь к солисту Rammstein

За час до начала шоу, фото– и видеосъемка которого была категорически запрещена, к служебному входу подъехал автомобиль представительского класса, из которого в сопровождении охраны вышла Светлана Лобода с дочерью Евой.

Правда, уже к началу концерта семилетняя наследница суперзвезды вместе с няней покинула площадку ввиду жесткого возрастного ограничения мероприятия "18+". Строгая мама была неумолима – детское время кончилось.



Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Сама же Светлана была замечена в VIP-ложе, из которой с любовью наблюдала за происходящим на сцене, пишет Dni.ru.. Сразу после концерта Лобода и Тилль уединились в гримерке артиста.