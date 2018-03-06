Макаревич не считает, что басист главный в группе

Учёные Национальной академии наук США пришли к выводу, что главенствующая роль в музыкальной группе отведена бас-гитаристу. Исследователи проанализировали частоты звучания разных музыкальных инструментов и их влияние на мозг человека и заключили, что он лучше воспринимает ритм, сыгранный на бас-гитаре, чем на барабанах или гитаре.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич опроверг выводы учёных, а также посоветовал им не пытаться разложить музыку на составляющие, чтобы не нарушить её магическое влияние на людей.



Андрей Макаревич

«Я думаю, что это чушь собачья. Во-первых, барабаны звучат более низко, чем бас-гитара. Во-вторых, то, что низкие частоты воздействуют на человеческую психику сильнее, чем высокие, доказано давно, и никакого открытия Америки тут нет. В-третьих, если вообще говорить о воздействии музыки на человека, то не надо её препарировать как колбасу. В ней существует огромное количество компонентов, сочетание которых и создаёт эту магию воздействия», — сказал НСН Макаревич.

Добавим, в своих исследованиях американские учёные подчеркнули, что именно благодаря бас-гитаре люди начинают кивать головой в так музыке и отбивать ногой ритм.