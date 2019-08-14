Лолита покажет «Тело»

В одном из интервью, появившемся на канале YouTube, звезда призналась, что недавно ее маму избили ногами.





«Мама возвращалась с дочкой со школы, до дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: «Ты что, по-русски говоришь?» — и мама получила в голову», — поделилась Лолита.



