Лолита покажет «Тело»

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Лолита Милявская снимает видеоклип на песню «Тело».

Режиссером ролика стал Леонид Колосовский. По словам артистки, подготовка к этим съемкам велась целый год.

Ура! Договорилась наконец-то с талантливым режиссером, который снимал мне клип на песню «Титаник»! Целый год общалась с талантливейшими режиссёрами, – рассказала Лолита в своем инстаграме. – Что-то не получалось, хотя дружить не перестали. И теперь, Лёня Колосовский, последняя работа которого «Иисус» для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время. И «Тело» заиграет!

Свое сообщение артистка проиллюстрировала коротким видео, в котором она танцует под песню «Тело», облачившись в элегантное кружевное боди.

Лолита Милявская добавила, что в планах у нее снять также видеоролик на песню «Папа».

Лолита Милявская
Лолита Милявская

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