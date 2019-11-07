Лолита сняла черно-белый клип «Папа»

По его словам, Лолита в заявлении просит привлечь к ответственности компанию "Елена Кипер Паблишинг и Продакшн". Около года назад в суд был представлен договор на отчуждение прав на песню "На "Титанике", который Лолита не подписывала, и суд встал на сторону певицы, рассказал адвокат. После этого она написала заявление в СК, и там начали проверку.

