Лолита сняла черно-белый клип «Папа»

Песню, в которой говорится о непростых взаимоотношениях между отцом и дочерью, сопровождает черно-белый видеоряд, сообщает Intermedia. Адресату композиции в ролике отведено совсем немного экранного времени — в основном в видео сменяются кадры с участием девушек и женщин разных возрастов, каждая из которых по-своему несчастна. Сама Лолита исполняет песню, сидя на стуле в просторной белой рубашке.
Музыка и слова песни: Ангелина Буковска. Режиссер клипа: Леонид Колосовский, продакшн украинского лейбла MOZGI Production.
«Кто сказал, что если ты хочешь с кем-то дружить, то тебе надо спрашивать у кого-то разрешение?! Это совместное видение украинских художников по жизни и профессии с российской артисткой. Мы совпали и продолжаем совпадать в чувствах!», - заявила Лолита.⠀
Впрочем, в инстаграме Лолита подписалась так: «Милявская (Россия, Украина, Израиль)».
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