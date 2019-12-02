Полина Гагарина показала минималистичный клип «Смотри»

Премьера клипа состоялась в день большого сольного концерта в Москве, на котором трек «Смотри» одновременно слушало (и исполняло) больше десяти тысяч человек.
«В жизни многое можно потерять и даже любовь. У любви много спутников – верность, ревность, восхищение, сомнение, восторг, страх, трепет… и все эти чувства по-своему прекрасные. Поэтому главное – сохранить в себе способность и желание чувствовать и ни в коем случае не разочаровываться в любви!» - делится своими эмоциями Полина Гагарина.
В клипе полуобнаженная певица в павильоне на фоне компьютерной графики медленно двигается - то машет руками, то изгибается, то просто лежит.
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