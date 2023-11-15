Anna Asti соединила три песни в одном клипе

Режиссером видео-трилогии стала Маша Жемчужина.
Песни, экранизированные в новом видео, плавно переходят одна в другую, а образы Анны кардинально меняются от песни к песне. В «Космически» она снялась в обтягивающем трико тигровой расцветки со светло-синими волосами (для космичности изображение иногда становится монохромным), в «Дураке» Anna Asti показала себя в образе русалки, а для съемок «Пообещай» исполнительница облачилась в кожу и заплела на голове тугие косы, танцуя в каком-то гараже.
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