Филипп Киркоров пойдет судиться из-за налогов на квартиру

Причиной послужило неверное указание кадастровой стоимости жилья в документах.

«Произошла ошибка при подсчете налога на квартиру Филиппа Киркорова, в ходе которой неверно была указана кадастровая стоимость жилья. В связи с чем налог на эту недвижимость оказался выше более чем на четыре миллиона рублей», – сообщил представитель артиста Александр Добровинский РИА Новости.



Филипп Киркоров

Однако он добавил, что певец оплатил налоги полностью. Тем не менее музыкант собрался доказать ошибку в расчетах.

«Необходимую сумму налогов Филипп Бедросович оплатил, а ошибка в расчете будет доказана в суде, думаю, на первом же слушании», – заключил юрист.

Накануне СМИ сообщили о намерении артиста разделить свою 500-метровую квартиру на две, чтобы уменьшить сумму налогов. Исполнитель приобрел недвижимость в 2021 году.