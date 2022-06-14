Полина Гагарина показала малобюджетный клип «Вода»

Оператор Сергей Чуев снял танцующую под струями воды Полину Гагарину в студии и в бассейне. Иногда в кадре появляется некий мужчина, символизирующий того, чьи «слова тоже вода».

Этот низкобюджетный клип - один из наименее эффектных клипов в карьере Полины Гагариной. Песня «Вода» вышла в прошлую пятницу, и бывший муж Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков уже заявил, что песня - именно про него.







Полина Гагарина

«Песня "Вода" - о живой воде, которая вначале приходит с теплым летним дождем и смывает с души боль, потом помогает поднять глаза к небу и, задав вопросы, найти свои ответы, а после - смывает с души все сомнения и разочарования, дарит надежду и помогает опереться на себя».