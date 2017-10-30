«Аквариум» выступил на улице в Калининграде

Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в калининградском клубе "Вагонка", где группа дала большой концерт в субботу вечером.



Борис Гребенщиков

"Большой концерт состоялся вчера, а сегодня Борис Гребенщиков дал концерт для жителей города рядом с торговым центром "Европа", выступление длилось около 20 минут и было бесплатным", - сказал представитель клуба. Выступление музыкантов собрало несколько десятков зрителей, видео импровизированного шоу разместили местные телеканалы.

Представитель калининградского клуба сообщил, что известный музыкант нередко выступает для горожан, завершая гастроли.