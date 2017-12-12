Лобода и Ревва вместе отправились в путешествие

Пара Реввы и Лободы, без сомнения, станет одной из самых ярких и неординарных за всю историю проекта. Можно не сомневаться, что Александр и Светлана прекрасно сработаются в кадре. В реальной жизни пару связывают теплые дружеские отношения, которые неоднократно становились поводом для слухов о романтической связи.



Светлана Лобода и Александр Ревва

На «Пятнице!» уверены, наблюдать за приключениями столь «горячей» пары будет невероятно интересно, и такими «Орла и Решку» зрители еще не видели. Как выдержат секс-символы российского шоу-бизнеса испытание ста долларами, ночевки в хостелах и режим тотальной экономии? Если фортуна не на твоей стороне, то популярность в «Орле и Решке» не поможет: придется путешествовать, как обычный бюджетный турист. Однако обладателя золотой карты ждет роскошный королевский отдых. На что именно захотят потратить деньги люди, которые привыкли отдыхать красиво?

После ухода с проекта Регины Тодоренко создатели «Орла и Решки» озадачились поиском новых ведущих. На этот раз на роль обладателей безлимитной карты и красного рюкзака со ста долларами было решено пригласить знаменитостей - певцов, актеров и телеведущих.

В этой роли уже успели себя попробовать Анфиса Чехова, Михаил Башкатов и Екатерина Варнава. Выпуски с ними начнут выходить в эфир телеканала «Пятница!» с 14 декабря, по четвергам, в 19.00.