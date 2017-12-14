Юлианна Караулова застрелила невесту и любовницу

Сюжет нового клипа закручен похлеще любого детектива: авторы идеи вложили пистолет в руки певицы, чтобы она совершила двойное убийство. В видео на песню "Просто Так" Юлианна направила всю силу своего актерского таланта на то, чтобы в красках показать, что порой творится в голове (и в сердце) каждой девушки и на какие жертвы и преступления она готова пойти ради гармонии с собой.

По задумке в клипе, который сама Юлианна с юмором определяет как «запутанный триллер», появляются три совершенно разные героини. И каждую из них Юлианна отыграла максимально точно. Любовница – роковая брюнетка с короткой стрижкой, невеста – яркая блондинка в смелом золотом платье , жена – сама элегантность и сдержанность… Что их объединяет? Конечно же, то, что все они – различные ипостаси одной главной героини и столь непохожие друг на друга стороны ее характера. Но настал тот самый момент выбора своего настоящего "я". Момент, когда всё лишнее в себе надо "убить".

Клип на песню "Просто так" - вторая совместная работа Юлианны с Леонидом Колосовским. Их первый клип на песню "Разбитая любовь" вышел год назад и буквально взорвал интернет. Но по признанию режиссёра, свежая работа получилась ещё сильнее.