Billie Eilish спела Bad Guy вверх ногами

В результате казалось, что она ходит по стенам и танцует на потолке, бросив вызов гравитации.

Объявил певицу Вуди Харрельсон, участвовавший в этом шоу как гест-стар. Кроме того, Билли спела I Love You.

Композиция Bad Guy помогла певице войти в историю. Она стала третьей женщиной в мире (помимо Аланис Морисетт и Шинейд О’Коннор), чей сингл возглавил Billboard с момента появления чарта 31 год назад.



Billie Eilish

Ранее Айлиш заявила, что в 2020 году она отправится в большой гастрольный тур по Великобритании, первый концерт которого состоится в Манчестере 21 июля.