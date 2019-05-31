Katy Perry после молчания выпустила клип Never Really Over

В соавторстве с целым рядом авторов песен (Зедд, Дэн Хейвуд, Лия Хейвуд, Дагни, Джино Барлетта, Мишель Базз, Джейсон Гилл и Хейли Уорнер), выпущенный Zedd и Dreamlab «Never Really Over» выпущен сегодня, сингл также получил свой клип.

Говоря о песне «Никогда не заканчивайся», Перри сказала:

«Все наши отношения - от первой любви до неудавшейся любви до великой любви - все становятся частью тебя, так что ни один из них никогда не заканчивается. И как только ты принимаешь и тьму, и свет, то можешь обнаружить, что тьма привела тебя к свету».

В клипе Кэти Перри ходит по лужайке с танцующими людьми. Из-за некоторой полноты сама она танцевать с ними на равных не может, поэтому по большей части просто стоит, раскинув руки в платье, напоминающем знаменитую размахайку Юдашкина для Аллы Пугачевой. Или сидит в круге у костра с людьми, напоминающими адептов йоги.



Katy Perry