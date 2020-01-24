Би-2 выпустили live-видео «Горизонт событий с оркестром»

География проекта Би-2 с оркестром вышла за пределы нашей страны, в Прибалтику и ближнее зарубежье. Продолжение получили в оркестровой аранжировке все успешные песни, собранные в альбом и концертную программу с оркестром. Так, в 2018 году большинство хитов альбома «Горизонт событий» обрели оркестровое звучание. В марте 2019 года вышел альбом, записанный с пражским симфоническим оркестром. Презентацией проекта стали два майских столичных концерта в Крокусе.

Сценография стала отдельным предметом гордости для музыкантов. Ожившую готику подчеркнули костюмы артистов и музыкантов, а также монументальный бархатный задник с круглым экраном-зеркалом. 28 песен и 150 минут музыки стали основой для эффектного шоу.

Live-видео «Горизонт событий с оркестром» в дальнейшем выйдет на CD и DVD носителях. Аудио-версия также есть в Apple Music, VK, Яндекс.Музыка и других площадках.