Uma2rman записывает «совершенно другой» альбом

«Это альбом будет совершенно другим. Даже по содержанию песни совершенно другие. Это старые композиции, которые не вошли ни в один альбом, некоторые из них немножко переработаны. Альбом получается достаточно тяжелым. Мы взяли саунд-продюсера - над этой пластинкой работал Павел Шевчук, а на записи играли все сессионные музыканты. Под каждую песню подбирались определенные музыканты. Альбом получился интересным и неожиданным. Настолько неожиданным, что даже мне непривычно слышать какие-то свои песни в таком звучании», - рассказал НСН Владимир Кристовский.

Релиз пока еще безымянного нового альбома намечен на 2018 год.