Uma2rman записывает «совершенно другой» альбом

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Группа Uma2rman занята активной студийной работой. Братья Кристовские рассказали, что эта пластинка будет очень серьёзной.

«Это альбом будет совершенно другим. Даже по содержанию песни совершенно другие. Это старые композиции, которые не вошли ни в один альбом, некоторые из них немножко переработаны. Альбом получается достаточно тяжелым. Мы взяли саунд-продюсера - над этой пластинкой работал Павел Шевчук, а на записи играли все сессионные музыканты. Под каждую песню подбирались определенные музыканты. Альбом получился интересным и неожиданным. Настолько неожиданным, что даже мне непривычно слышать какие-то свои песни в таком звучании», - рассказал НСН Владимир Кристовский.

Релиз пока еще безымянного нового альбома намечен на 2018 год.

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