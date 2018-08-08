Шнуров раскритиковал Земфиру и восхитился Пугачевой

- Я, конечно, за молодость. Монеточку я слушал, у нее гармония спи**ена у Daft Punk, а для этого нужна определенная смелость. Ей 20 лет, она прикольная. А по поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь — тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому, - рассказал «Сплетнику» Шнуров. - Я за молодежь, х****те!



Сергей Шнуров

Рассказал музыкант и о своем отношении к Алле Пугачевой.

- Ничего серьезней и интересней, чем Пугачева, ни советская, ни постсоветская эстрада не породила, - уверен рокер. - Я подробно знаком с ее творчеством, разбираюсь, так сказать, в Алле Пугачевой и регулярно ее переслушиваю с 70-х годов. "Бубен шамана", "Ты на свете есть", "Айсберг" — мои самые любимые.