Beyoncу выпустила фильм о своем концерте на Coachella

Документальный фильм представит «глубокий взгляд» на концерт, раскрывая «эмоциональный путь от творческой концепции к культурному движению», сообщает Netflix.

Почти двухчасовое шоу в the Empire Polo Club в Калифорнии собрало десятки музыкантов, поддерживающих Бейонсе.

«Вряд ли более значимое, захватывающее, мощное и радикальное выступление американского музыканта произойдет в этом году или в ближайшем будущем, — писал критик Джон Караманика в The New York Times. - Она была богата историей и политикой. Получилось возмутительно, скандально и буйно. Удивительное чудо хореографии и музыкального искусства».



HOMECOMING: A film by Beyoncé

Бейонсе должна была выступить на фестивале в 2017 году, но после того как она забеременела близнецами, ее выступление было отложено на следующий год. «Спасибо, что позволили мне стать первой чернокожей женщиной, которая стала главным хедлайнером на Coachellа», — сказала она на концерте.

На Netflix можно с русскими субтитрами посмотреть почти двухчасовое шоу, включающее все хиты R&B-суперзвезды, от песни "Formation" до вещей времен Destiny's Child — тут есть ностальгический реюнион с Келли и Мишель. А еще камео Jay-Z, дуэт с J.Balvin и множество сюрпризов.