Песня «Натали» в выступлении комика обошлась ВГТРК в 266 т.р.

Апелляция частично изменила решение Арбитражного суда Москвы, который 19 декабря 2018 года взыскал с ответчика 400 тысяч рублей компенсации в пользу правообладателя.

Заявитель на основании договора от 21 августа 2000 года является правообладателем авторских прав Е. Кобылянского, включая права на музыку к песне «Натали» (ее исполняет Лепс). По информации истца, 16 августа 2015 года в телевизионной программе «Смеяться разрешается» в выступлении Юрия Аскарова на бездоговорной основе было использовано это музыкальное произведение («Натали»). Указанные действия ВГТРК привели к нарушению интеллектуальных прав истца, отмечается в заявлении.



Григорий Лепс

Столичный арбитраж в решении от 19 декабря 2018 года указал, что «ответчиком не представлено в материалы дела ни одного документа, подтверждающего законность использования музыкального произведения «Натали» в составе сложного объекта — телепередачи «Смеяться разрешается».

В своем отзыве на исковое заявление ВГТРК ссылается на договор от 21 июля 2014 года с ООО «Зоголь ТВ», однако вместо копии данного договора в материалах дела присутствует только выписка из него, надлежащее заверение которой спорно, отметил суд. Как заметил арбитраж, представленная выписка из этого договора не содержит информации о правомерном включении произведения «Натали» в состав телепередачи «Смеяться разрешается».

Ответчик (организатор и заказчик создания телепередачи «Смеяться разрешается») не принял все меры для надлежащего соблюдения прав всех авторов и правообладателей, чьи произведения были использованы. Следовательно, вся полнота ответственности за нарушение требований пункта 1 статьи 1240 Гражданского кодекса (использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта) лежит именно на ответчике, говорится в решении первой инстанции.