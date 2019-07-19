Тейлор Свифт и Джуди Денч превратились в кошек

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Первый трейлер киноадаптации мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» опубликован на YouTube-канале Universal Pictures (смотреть видео).

В ролике можно взглянуть на пушистых и хвостатых Джуди Денч, Тейлор Свифт, Иэна Маккеллена, Идриса Эльбу, Дженнифер Хадсон, Джейсона Дерула, Ребел Уилсон и Джеймса Кордена под звуки знаменитой «Memory». Герои соответствуют размерам реальным кошкам, но обладают антропоморфными чертами. Съемки проходили с помощью технологии стоп-моушн, а шерсть нарисована с помощью компьютерной графики.

Режиссером проекта выступил Рон Хупер («Отверженные»). На российские экраны «Кошки» выйдут 2 января 2020 года.

Taylor Swift
Taylor Swift

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