Тейлор Свифт показала фиолетовый клип

В нем певица показывает домашнюю вечеринку, купается в ванной, обустраивает лавандовый лес в комнате и попадает в волшебную галактику.

Режиссером видео «Lavender Haze» выступила сама Свифт, она также написала его сценарий.



Taylor Swift

«Lavender Haze» вошла в десятый альбом Тейлор Свифт «Midnights», релиз которого состоялся в октябре 2022-го. Это третий клип с пластинки: ранее певица представила видео «Anti-Hero» и «Bejeweled», которые тоже сняла самостоятельно. Интересный факт: одним из соавторов песни «Lavender Haze» выступила Зои Кравиц.

Возможно, следующим клипом Свифт станет «Mastermind»: в «Lavender Haze» показан виниловый сингл с этой песней. После выхода «Midnights» певица рассказала, что сняла целую серию «музыкальных фильмов» в поддержку альбома. Так что «Lavender Haze» – явно не последний клип с пластинки.