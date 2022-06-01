Верующие отменили концерт Филиппа Киркорова

Концерт должен был пройти в зале "Камертон". Пятигорцев оскорбил один из номеров в программе выступления артиста, в котором используется христианский крест.

Организаторы подтвердили отмену концерта, отметив, что билеты можно будет сдать в кассах зала "Камертон". В пресс-службе городской администрации также рассказали, что в мэрию поступали обращения местных жителей об отмене концерта.



Филипп Киркоров на кресте

Кроме этого, представители пресс-службы Пятигорской епархии высказались против выступления.





«Мы не можем ничего запрещать, но официально заявляем, что не рады предстоящему шоу и призываем верующих людей и тех, кто с уважением относится к своей религиозной традиции, проигнорировать представление, на котором может повториться кощунство», - говорится в обращении епархии.

Отмечается, что в программе певца входит номер, который вызвал осуждение православных.

«Эта новость никак не касалась бы православных людей. <...> [Но] номер вызвал осуждение и извинения певца. Однако в программе шоу на официальном сайте артиста ничего об изменениях в программе не говорится», - говорится в обращении.