Zivert: Каждый раз при упоминании этого накатывают мурашки!

В вечернем шоу «Мурзилки Live» певица предстала в стильном наряде - легком ассиметричном платье желто-зелено-фиолетового цвета, а в качестве головного убора Юлия выбрала желтый тюрбан с бананами. Музыканты же облачились в фирменные футболки с банановой темой и надписью «Wake Up!», а на голове у бек-вокалистки свел гнездо розовый страус, который как раз и изображен на обложке трека, появившегося на всех площадках с 1 июля.



Zivert

«И песня не про бананы и не про страусов. А про настроение - Coco Bongo!». Мы хотели сделать песню для людей. Все люди, с которыми я общаюсь - мои слушатели, поклонники - уже очень долгое время говорили о том, что, Юлька, ну так хочется что-то такое заряжающее, что-то выводящее из депреса, что-то бодрящее, от чего будет хотеться жить, как говорится, встать и идти. Именно это вдохновило и меня, и нашу команду на создание этой песни. Она исключительно для людей и по их просьбам, чтобы у них была бодрая мотивашка. Ставьте нас на будильник. Это Wake Up!».

Ведущие шоу попросили прокомментировать Юлию свой нашумевший пост в социальной сети ВКонтакте, приуроченный к премьере, и рассказать, почему был выбран именно такой заголовок: «Сытые коты не дают высокие оценки».

«Это было небольшое превью к песне. Мы как раз выкладывали кусок куплета, где есть эта строчка практически без остального текста. И сразу в своем telegram-канале мне пришлось пояснить свои слова, потому что я начала ловить комментарии, котиков и прочее. Ребята, постскриптум, «сытые коты» - это все таки метафора. И пусть никто ничего не понял, главное, что всем радостно и бодро».









Zivert

Также артистка поделилась своими эмоциями по поводу выступления на концерте Басты, где артисты исполнили совместный трек «Неболей».

«Это правда было невероятно. До сих пор каждый раз при упоминании этой темы у меня снова накатывают мурашки по спине. Очень сильное чувство, которое я не испытывала никогда прежде! Потому что это было 70 тысяч человек, которые поют, любят и принимают эту песню— это что-то невероятное. Я с такой эйфорией выбежала со сцены. А слезы у меня были еще с саундчека».

Впереди у Zivert будет еще немало таких эмоций. В эфире «Авторадио» она рассказала про напряженный период этим летом - до конца июля все время она проведет в масштабном туре, а с августа начнется активная подготовка к сольному концерту в Music Media Dome, который запланирован на 14 октября.