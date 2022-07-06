Zivert: Каждый раз при упоминании этого накатывают мурашки!

В вечернем шоу «Мурзилки Live» певица предстала в стильном наряде - легком ассиметричном платье желто-зелено-фиолетового цвета, а в качестве головного убора Юлия выбрала желтый тюрбан с бананами. Музыканты же облачились в фирменные футболки с банановой темой и надписью «Wake Up!», а на голове у бек-вокалистки свел гнездо розовый страус, который как раз и изображен на обложке трека, появившегося на всех площадках с 1 июля.
«И песня не про бананы и не про страусов. А про настроение - Coco Bongo!». Мы хотели сделать песню для людей. Все люди, с которыми я общаюсь - мои слушатели, поклонники - уже очень долгое время говорили о том, что, Юлька, ну так хочется что-то такое заряжающее, что-то выводящее из депреса, что-то бодрящее, от чего будет хотеться жить, как говорится, встать и идти. Именно это вдохновило и меня, и нашу команду на создание этой песни. Она исключительно для людей и по их просьбам, чтобы у них была бодрая мотивашка. Ставьте нас на будильник. Это Wake Up!».
Ведущие шоу попросили прокомментировать Юлию свой нашумевший пост в социальной сети ВКонтакте, приуроченный к премьере, и рассказать, почему был выбран именно такой заголовок: «Сытые коты не дают высокие оценки».
«Это было небольшое превью к песне. Мы как раз выкладывали кусок куплета, где есть эта строчка практически без остального текста. И сразу в своем telegram-канале мне пришлось пояснить свои слова, потому что я начала ловить комментарии, котиков и прочее. Ребята, постскриптум, «сытые коты» - это все таки метафора. И пусть никто ничего не понял, главное, что всем радостно и бодро».
Также артистка поделилась своими эмоциями по поводу выступления на концерте Басты, где артисты исполнили совместный трек «Неболей».
«Это правда было невероятно. До сих пор каждый раз при упоминании этой темы у меня снова накатывают мурашки по спине. Очень сильное чувство, которое я не испытывала никогда прежде! Потому что это было 70 тысяч человек, которые поют, любят и принимают эту песню— это что-то невероятное. Я с такой эйфорией выбежала со сцены. А слезы у меня были еще с саундчека».
Впереди у Zivert будет еще немало таких эмоций. В эфире «Авторадио» она рассказала про напряженный период этим летом - до конца июля все время она проведет в масштабном туре, а с августа начнется активная подготовка к сольному концерту в Music Media Dome, который запланирован на 14 октября.
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