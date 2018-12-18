РАО хочет получать за музыку по 500 рублей с каждого такси

Девятый арбитражный апелляционный суд посчитал, что исполнение музыки в такси нельзя считать публичным, поскольку вход в автомобиль платный. РАО же требует по 500 руб. в месяц с каждой машины, число которых в России может достигать 2 млн.





РАО проиграло иск против московского таксопарка «Кис» (партнера «Яндекс.Такси»), следует из решения, опубликованного в картотеке арбитражных дел 13 декабря. РАО обвинило таксопарк в нарушении авторских прав и пыталось взыскать 340 тыс. руб. за включение музыки в машине такси. Общество подало иск в июне 2018 года: его представитель воспользовался услугами такси, в поездке прослушав 17 песен, за каждую из которых РАО потребовало в суде компенсации в размере 20 тыс. руб.

В сентябре суд первой инстанции согласился, что водитель такси не имел права включать музыку, поскольку таксопарк не заключил договор с РАО и не выплачивал авторские отчисления. Но Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска. В мотивировочной части указано, что из видеозаписи, которую вел представитель РАО, невозможно установить источник музыки: она могла звучать и из устройства самого пассажира. При этом само ее исполнение нельзя назвать публичным, поскольку «вход в салон автомобиля не является бесплатным» и соответственно такси не считается местом, доступным для свободного посещения, констатировал суд.

Подобные решения не массовая практика, но и не единственный случай, отмечает омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Он полагает, что таксопарк вообще не должен был выступать ответчиком: компания лишь предоставляет машину в аренду и не влияет на исполнение музыки. Логичнее было бы в качестве ответчика выбрать водителя или агрегатор, поставляющий заказы, то есть «Яндекс.Такси».

По мнению омбудсмена, суд также не вполне справедливо посчитал исполнение музыки в такси непубличным из-за платы за вход. Публичным считается исполнение музыки в открытых для посещения местах, в которых находится значительное число лиц, не принадлежащих кругу одной семьи. Плата за вход сама по себе не делает место закрытым к посещению и не мешает РАО собирать отчисления за музыку, например, в театрах или кинотеатрах, поясняет господин Семенов.

В «Яндексе» не стали комментировать иск. В inDriver говорят, что никогда не сталкивались с проблемой авторских отчислений, поскольку компания лишь «оказывает информационные услуги водителям и пассажирам и не владеет автомобилями». В сервисе «Максим» также сказали, что РАО не предъявляло претензий, поскольку у агрегатора нет своего таксопарка, отметив, что само требование РАО выглядит абсурдным и неисполнимым.

На сайте РАО указано, что ставка авторского вознаграждения составляет 500 руб. в месяц за одну машину такси. Кроме РАО, представляющего интересы авторов, отчисления с такси в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм собирает также Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). На ее сайте указана ставка в размере 150 руб. за одну машину. В РАО и ВОИС не смогли оперативно прокомментировать решение суда.

Аналитический центр при правительстве РФ указывал, что в 2017 году в отрасли такси работали 700 тыс. человек. В ноябре 2018 года депутат Госдумы по транспорту Александр Старовойтов оценил объем российского рынка такси в 2 млн машин. Таким образом, РАО потенциально может претендовать на 1 млрд руб. отчислений в месяц, а ВОИС — на 300 млн руб. Общие сборы РАО в 2017 году составили 4,98 млрд руб., ВОИС — 1,16 млрд руб.

«Коммерсантъ»