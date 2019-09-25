Светлана Лобода не будет общаться с Лазаревым, пока он не извинится

Светлана Лобода стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!». Выпуск начинается с совместного танца Ксении Собчак и Светланы Лободы на одном из выступлений артистки. После Светлана и Ксения отправляются в гримерку, где заводят непринужденную беседу.

В процессе разговора телеведущая расспросила артистку о контракте с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, - Светлана Лобода сказала, что это любовь, и что она рада иметь отношения с человеком, ради которого она готова «прогнуться». Своей дочери Лобода тоже запрещает что-либо говорить о немецком металлисте.



Светлана Лобода

У дочери Лободы Евы фамилия Левандовская, и певица объяснила, что это фамилия ее отца, танцора Андрея «Царя» Левандовского. Крапивина - крестная мама Евы.

Певица рассказала о травле на Украине, выразив надежду на нового президента Украины Владимира Зеленского, и ее отношениях с продюсером Нателлой Крапивиной. Лобода сказала, что живет сейчас на три страны, у нее дома в Киеве, Москве и еще одной стране, которую назвать отказалась. Лобода сказала, что ей не нравится нынешнее время - время провокаций, скандалов и хайпа.

Кроме того, певица и телеведущая поговорили о скандале на шоу «Голос. Дети», о любви к Ларсу фон Триеру, о райдерах, расценках на корпоративы с участием Лободы и судах в Европе.

Лобода подтвердила, что был скандал с Сергеем Лазаревым на «Премии Муз-ТВ». Она заявила, что не будет общаться с Лазаревым, «пока он не извинится».