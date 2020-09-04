Юлия Савичева спела про свою счастливую семью

«Новый видеоклип на песню «Больше не терять» — это зеркальное отражение нашей истории любви. Я редко рассказываю о моментах из личной жизни, но сейчас я хочу поделиться нашей историей. Как и в любых отношениях, мы с мужем за 17 лет пережили множество сложных ситуаций: не слышали и не понимали, отдалялись от друг друга. Но любовь — это прекрасное чувство, которое притягивает раз и навсегда», - поясняет Юлия Савичева.
Под стандартный евродэнс нулевых годов режиссер Алина Верипя визуализирует чувство взаимного притяжения, когда находящиеся в разных местах Юлия и ее «муж» Александр Аршинов (его играет актер Андрей Кенцис) настолько притягиваются друг к другу, что их буквально сносит по воздуху, хотя они пытаются цепляться за колонны и выступы. В итоге они оказываются на деревенском поле, берутся за руки, и идут куда-то вперед вместе.
««Больше не терять» - зеркальное отражение нашей с Аршиновым истории любви. Это так волнительно!», - признается певица.
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